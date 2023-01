Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2023 ore 18 | 30

(Di domenica 8 gennaio 2023)DELL’8 GENNAIOORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPROSEGUONO I RIENTRI DALLE VACANZE NATALIZIE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; INIZIAMO DALLA A1-NAPOLI DOVE AL MOMENTO CI SONO CODE A TRATTI A PARTIRE DA FERENTINO FINO A VALMONTONE; PROSEGUENDO SULLA A1CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD, TRA TORRENOVA E IL RACCORDO; SEMPRE PER TRAFFICO DI RIENTRO INCOLONNAMENTI SULLA A24-TERAMO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DIEST, E SULLA DIRAMAZIONENORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO; RESTANDO NELL’AMBITO DELLA RETE AUTOSTRADALE RICORDIAMO INFINE IL DIVIETO DI TRANSITO FINO ALLE ORE 22.00 PER I MEZZI PESANTI CON MASSA ...

