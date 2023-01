Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 gennaio 2023)DELL’8 GENNAIOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPROSEGUONO I RIENTRI DALLE VACANZE NATALIZIE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE, AL MOMENTO CI SONO CODE A TRATTI A PARTIRE DA FERENTINO FINO A VALMONTONE; PROSEGUENDO SULLA A1 SI PROCEDE A RILENTO SULLA DIRAMAZIONESUD, TRA TORRENOVA E IL RACCORDO; SEMPRE PER TRAFFICO DI RIENTRO SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI SULLA A24 ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DIEST; E RESTANDO NELL’AMBITO DELLA RETE AUTOSTRADALE RICORDIAMO INFINE IL DIVIETO DI TRANSITO FINO ALLE ORE 22.00 PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral