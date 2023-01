Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 gennaio 2023)DELL’8 GENNAIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI PROSEGUONO I RIENTRI DALLE VACANZE NATALIZIE, AL MOMENTO CI SONO CODE A TRATTI A PARTIRE DA FROSINONE FINO A VALMONTONE; E ADALLE 16.30 AL VIA LA SECONDA FASE DELLA DOMENICA ECOLOGICA, CON DIVIETO DI CIRCONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE; FINO ALLE 20.30 STOP PER LE AUTO A BENZINA FINO A EURO 5 E DIESEL FINO A EURO 6, E A MOTO E CICLOMOTORI FINO A EURO 2. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO INFINE CHE SULLA FERROVIA METRE DA DOMANI 9 GENNAIO RIPRENDERANNO I LAVORI NOTTURNI, PER TUTTI I DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL SITO ...