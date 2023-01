Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 gennaio 2023)DEL 9 GENNAIO 2022 ORE 12:20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON L’ A1NAPOLI, 6 KM DI CODE A TRATTI TRA PONTECORVO E FROSINONE IN DIREZIONE, LA CAUSA DUE INCIDENTI DA POCO RIMOSSI SUL TRATTO FIRENZECODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE RICORDIAMO CHE OGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE; FINO ALLE ORE 22 E’ IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCONE PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE INCIDENTE RIMOSSO ASULLA TANGENZIALE EST ALTEZZA TOR DI QUINTO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, TRAFFICO SCORREVOLE SEMPRE A, OGGI DOMENICA ECOLOGICA, CON BLOCCO DELLA CIRCONE PER I VEICOLI ...