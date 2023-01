Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 gennaio 2023)DEL 9 GENNAIO 2022 ORE 08:20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE ANCORA SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DICOME SUL RESTO DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PRESTARE ATTENZIONE PER NEBBIA SULL’AUTOSTRADA A1NAPOLI TRA LE USCITE ANAGNI E CEPRANO E A NORD TRA ORVIETO E PONZANONO RICORDIAMO CHE OGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE; FINO ALLE ORE 22 E’ IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCONE PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE SEMPRE NELLA GIORNATA DI OGGI, ADOMENICA ECOLOGICA, CON BLOCCO DELLA CIRCONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA ...