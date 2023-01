Verso Napoli-Juventus | il commento di Spalletti sui bianconeri

Leggi su rompipallone

(Di domenica 8 gennaio 2023) Al termine di Sampdoria-, match vinto per 0-2 dai partenopei, Lucianoè intervenuto ai microfoni di DAZN. Il tecnico toscano, dopo aver commentato la sfida andata in scena allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, ha lanciato una piccola frecciatina alla, rispondendo alle recenti dichiarazioni di Massimiliano Allegri. Luciano: “Laè una delle più forti del campionato” Queste le parole di Luciano: “Anche senza 8 vittorie di fila, anche se avessimo incontrato laall’inizio è sempre una delle squadre più forti del campionato, come Inter e Milan, sono sempre difficili da incontrare. Laè una delle ...