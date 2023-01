Verso Catania-Ragusa | venticinque rossazzurri a disposizione di mister Ferraro

(Di domenica 8 gennaio 2023) L’Ufficio Stampa delSSD, ci comunica che, al termine della seduta di rifinitura, l’allenatore del, Giovanniha convocatocalciatori per la sfida al, in programma oggi alle 14.30, allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la diciottesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23. Questi gli atleti adel tecnico rossazzurro: 1 Bethers 2 Boccia 3 Lubishtani 4 Somma 5 Rapisarda 7 An. Russotto 8 Di Grazia 10 Lodi 11 Forchignone 13 Ferrara 14 Bani 15 Privitera 16 Al. Russotto 17 De Luca 18 Rizzo 21 Pedicone 22 Groaz 23 Palermo 24 Vitale 27 Castellini 30 Sarno 31 Chiarella 32 Giovinco 79 Jefferson 99 Sarao

CataniaToday

La Procura della Repubblica di, vuol vederci chiaro ed ha disposto il sequestro della salma. Zappalà, secondo quanto si apprende in ambienti investigativi, venerdì serale19, lungo la ...... diverse - una volta tanto - dalle solite Lampedusa, Pantelleria,e dintorni, con annesse ... Nella sua navigazionela Lepanto dei nostri giorni la corazzata o ex dal nome altisonante di ... Verso Catania-Ragusa, 25 convocati tra le fila rossazzurre L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna “Il primo ...L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna Il dato d ...