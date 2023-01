Verona-Cremonese lunedì 9 gennaio 2023 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di domenica 8 gennaio 2023) Sfida della parte bassa della classifica trae sono tre punti che potrebbero permettere a entrambe di rientrare nella corsa per la salvezza in un contesto nel quale anche la differenza reti potrebbe avere un valore rilevante alla fine della stagione. Gli uomini di Bocchetti hanno strappato un prezioso punto sul campo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Commenta per primo(3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric.(3 - 4 - 1 - 2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola,...Nonostante ilsia imbattuto in casa contro lain Serie A, l'unico successo interno dei veneti contro i lombardi risale al 24 marzo 1985 (3 - 0 con le reti di Di Gennaro, Elkjaer e ...Di seguito le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Cremonese, 17ª giornata del campionato di Serie A: HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; ...Le formazioni ufficiali di Verona e Cremonese scelte da Zaffaroni e Alvini. Fischio d'inizio ore 18:30 Allo stadio Bentegodi di Verona va in scena un importante scontro salvezza, si affrontano l'Hella ...