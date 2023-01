Verona-Cremonese lunedì 9 gennaio 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di domenica 8 gennaio 2023) Sfida della parte bassa della classifica trae sono tre punti che potrebbero permettere a entrambe di rientrare nella corsa per la salvezza in un contesto nel quale anche la differenza reti potrebbe avere un valore rilevante alla fine della stagione. Gli uomini di Bocchetti hanno strappato un prezioso punto sul campo InfoBetting: Scommesse Sportive e

TUTTO mercato WEB

Per i nerazzurri nel prossimo turno ci sarà la sfida colmentre il Monza sfiderà la. Quella dell'U - Power Stadium è stata una gara dai due volti, in cui gli errori hanno fatto la ...Il programma si chiuderà lunedì 9 gennaio con due posticipi:alle 18.30 e Bologna - Atalanta alle 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. La domenica su Sky Sport ... Corriere di Verona titola così in vista di Hellas-Cremonese: "La grande occasione" Tutto pronto per Sampdoria-Napoli, alla ricerca di continuità e riscatto: informazioni partita, Streaming Gratis e Diretta LIVE ...MONZA (ITALPRESS) – Finisce 2-2 il match tra Monza e Inter, col pareggio dei brianzoli arrivato in pieno recupero. Petagna e compagni hanno ...