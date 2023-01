“Verissimo” | Valentina Persia parla del suo compagno scomparso a 42 anni

(Di domenica 8 gennaio 2023) News tv. “”,ricorda ilmorto a 42. Classe 1971,è una comica, cabarettista, attrice e ballerina italiana. La donna è famosa per le sue barzellette a La sai l’ultima?, programma che le ha regalato la notorietà di cui gode oggi. Ospite nel salotto disu Canale 5, l’attrice comica si è lasciata andare ad una lunga intervista. Tra una chiacchiera e l’altra con Silvia Toffanin,ha ripercorso anche i momenti più dolorosi della sua vita come appunto la scomparsa prematura del suodi vita.Leggi anche –> “”, anche Silvia Toffanin in lacrime per Wilma De Angelis: il doloroso racconto della ...

Today.it

il commosso ricordo diPersia per il suo compagno morto giovanissimo dopo 4 anni di ...Persia aha dovuto consolare Silvia Toffanin in lacrime. La conduttrice si è commossa per via del racconto della nota comica che ha svelato i suoi sentimenti per aver perso troppo ... Verissimo, Silvia Toffanin in lacrime per sua madre dopo le parole di Valentina Persia A Verissimo il commosso ricordo di Valentina Persia per il suo compagno morto giovanissimo dopo 4 anni di relazione ...L'intervista Valentina Persia ricorda il suo grande amore Salvo: "Non ho mai superato la sua scomparsa" La comica parla a Verissimo del suo grande amore, scomparso a 42 anni: "Non… Leggi ...