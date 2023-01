Verissimo | gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi | domenica 8 gennaio 2023

(Di domenica 8 gennaio 2023)dell’8su Canale 5, alle ore 14.10 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin8 ...

Tv Sorrisi e Canzoni

ospiti di domenica 8 gennaio 2023. Domenica 8 gennaio, dalle ore 16.30 sempre su Canale 5,riparte alla grande con una intervista speciale a Maurizio Costanzo . Il conduttore ...La comica romana è stata ospite dinella puntata andata in onda su Canale 5 sabato 7 ... "Hai ragione", ha risposto la padrona di casa conocchi lucidi. “Verissimo”: gli ospiti di sabato 10 e domenica 11 dicembre L'intervista Valentina Persia ricorda il suo grande amore Salvo: "Non ho mai superato la sua scomparsa" La comica parla a Verissimo del suo grande amore, scomparso… Leggi ...Secondo tempo con imprevisto nel match tra Salernitana e Torino. Le squadre infatti sono tornate in campo con una sorpresa, visto che c'è stato un vero e proprio ritorno al passato. Infatti la sfida è ...