Verissimo | Antonino Spadaccino | “Io discriminato per il mio corpo e il mio orientamento sessuale Oggi amo un uomo ma è impegnato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 gennaio 2023) “Quando ho vinto Amici non c’erano gli hashtag, non si parlava di body shaming o body natural, ma ho subito diverse discriminazioni. Non solo per il fisico, anche per il mio“. Ospite arompe il silenzio e parla per la prima volta degli attacchi subiti nel corso degli anni e delle critiche feroci, anche da parte degli addetti ai lavori, che hanno ostacolato la sua carriera. “Io ero un pesce fuor d’acqua – confida a Silvia Toffanin -. Un ragazzo cicciottello, sorridente, che viene fuori dalla tv con un talento evidente, ma che probabilmente non coincideva con le linee della discografia dell’epoca. Ci vendevano delle popstar super perfette, confezionate, plastificate. Grazie a Dio poi le cose sono cambiate. Ci ho molto sofferto, io subivo bodyshaming, ...