Verissimo 8 gennaio 2023 | tutti gli ospiti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 8 gennaio 2023) Torna il doppio appuntamento conalla domenica. Oggi 8Silvia Toffanin ci aspetta intorno alle 16,30 con una nuova puntata del programma di Canale 5. Tanti glianche nella puntata della domenica disi parlerà davvero di tutto con Silvia Toffanin. Grande attesa per una intervista speciale a un grandissimo giornalista che ha fatto anche la storia di Canale 5 e di Mediaset. Parliamo di Maurizio Costanzo che sarà uno dei protagonisti indiscussi della puntata diin onda oggi. Come sempre,si sfiderà nella prima parte con Domenica IN, in termini di ascolti e poi con Da Noi a ruota libera che torna oggi in onda dopo una domenica di stop. Ma vediamo con le anticipazioni tutte le ultime notizie sulla puntata di ...