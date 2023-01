Vela | è partita la Transatlantic Race | da Lanzarote si arriverà a Grenada

(Di domenica 8 gennaio 2023) Èoggi alle ore 14.00 UTC/ora locale (15.00 ora italiana), la 9a edizione della Rorc, organizzata dal Royal Ocean Racing Club in collaborazione con Calero Marinas, International Maxi Association e Yacht Club de France. Maserati Multi 70 e le altre 20 imbarcazioni iscritte alla regata hanno tagliato la linea di partenza in due flotte scaglionate (alle 14:00 UTC/ora locale i multiscafi, alle 14:10 UTC/ora locale i monoscafi) davanti ad Arrecife con un vento da Nord Est, intensità 8 nodi. Da Puerto Calero,, percorreranno 2995 miglia superando le Canarie e navigando attraverso l’oceano Atlantico fino all’isola di, nei Caraibi orientali. ”Oggi è la giornata più critica per noi perchè alla partenza ci sarà poco vento e potrebbero esserci buchi di vento anche ...

