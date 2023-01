(Di domenica 8 gennaio 2023) “Ilè un’, uccide l’amore, la società, la fraternità”. Lo ha dettoFrancesco parlando a braccio prima dell’Angelus di oggi, forse in riferimento alle polemiche di questi giorni sulle accuse di Padre Georg, assistente del compiantoemerito Benedetto XVI e sulle “spaccature” nella Santa Sede tra “progressisti” e “conservatori”. Spiegando il vangelo della Festa del Battesimo del Signore,hato propriop ilemeritoa poco più di una settimana dalla morte forse proprio per dimostrare la sua sintonia anche ideologica con il suo predecessore.evita le polemiche e ...

Secolo d'Italia

...all'Ansa e al, per mezzo di un telex, l'identità dei rapitori e il luogo in cui Moro era tenuto prigioniero. Il combinato disposto di questo e altri file mi ha procurato uno, che ...Una volta completata la tumulazione nelle Grotte Vaticane del mite Benedetto XVI, inc'è ...queste ore stanno circolando come una catena di sant'Antonio due documenti che offrono uno... Vaticano spaccato, Papa Bergoglio tuona contro "il chiacchiericcio arma letale" e cita Papa Ratzinger Fratelli coltelli. Una volta completata la tumulazione nelle Grotte Vaticane del mite Benedetto XVI, in Vaticano c'è chi prevede che per Papa Francesco inizieranno le vere gatte ...Pochi giorni fa il segretario di Stato, Pietro Parolin, ha dato il viatico allo sblocco dei rapporti con la Russia con un lungo discorso all’ambasciata italiana presso la Santa Sede ...