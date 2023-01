Varriale | “La capolista è tornata Osimhen devastante”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 8 gennaio 2023) Enricocommenta Sampdoria-Napoli, gli azzurri consolidano il primo posto con i gol died Elmas. Al termine di Sampdoria-Napoli è arrivato il commento di Enrico, giornalista Rai che sui social ha scritto: “La. Quattordicesimo successo per il Napoli che supera con maturità la Sampdoria. Partita non facile sul piano psicologico sia per l’atmosfera di Marassi nel ricordo di Vialli e Mihajlovic sia per il rigore fallito da Politano., sempre più leader“. Anche Spalletti ha definito leaderal termine del match di Marassi. Il giocatore nigeriano ha già segnato 10 gol in Serie A e sta trascinando gli azzurri. Il gol diè stato fondamentale perché ha sbloccato una ...