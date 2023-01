Variante Tremezzina | Salvini presiede la riunione operativa

QuiComo

...il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a proposito dei rincari dei carburanti a margine dell'incontro in prefettura a Como dopo il sopralluogo al cantiere della. L'...Oggi ha visitato, accompagnato dal governatore lombardo Attilio Fontana e da molti altri amministratori del territorio, il cantiere per ladella. Si è fatto illustrare lo stato ... Variante Tremezzina, Salvini in visita: "Modello Lago di Como perfettamente funzionante". No comment su Rapinese Tappa comasca per il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Oggi ha visitato, accompagnato dal governatore lombardo Attilio Fontana e da ...Accompagnato dalle autorità del territorio, si è poi soffermato in Prefettura. Con i vertici Anas per capire le tempestiche dello scavo nella galleria.