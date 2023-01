Valentina e Stefano | lui l’accusa | “Non è più una brava madre”

Leggi su biccy

(Di domenica 8 gennaio 2023) “Questa è la storia di un matrimonio interrotto“: inizia così il racconto di Kween Mary alle prese col caso più controverso della prima puntata di C’è Posta Per Te: la fine della storia d’amore fra. A chiamare la redazione è stata la donna. “Piango ogni sera perché mi manca mio marito, voglio che torni a casa. Se è finito il matrimonio è perché l’ho tradito: ero convinta di essere innamorata di un altro uomo. Ma quando ho visto mio marito fare le valige e andarsene ho capito che in realtà quello che amavo era lui”. Una storia come se ne sono sentite tante, se non fosse che i due continuino di tanto in tanto ad avere dei rapporti. “Sono diventata l’amante di mio marito“. Quando Maria De Filippi racconta la storia del matrimonio frail quadro è semplice e chiaro: un matrimonio ...