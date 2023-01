Valencia ko | Gattuso | “Colpa mia | capisco la contestazione dei tifosi”

(Di domenica 8 gennaio 2023) Seconda sconfitta stagionale per ildi Gennaro. Il Cadice si è imposto in trasferta per 1-0 e il tecnico italiano non si è tirato indietro in sala stampa: “Brutta partita, abbiamo giocato male – ha dichiarato l’allenatore -. Siamo sempre stati lunghissimi nei reparti, abbiamo difeso male. Siamo stati molli, senza mentalità, la sconfitta è giusta. È un momento molto complicato per noi, e io sono il primo responsabile di questa situazione: dobbiamo capire cosa sta succedendo, cercando di reagire.ladei nostri”. SportFace.

CalcioNapoli1926.it

Gennaro, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Cadice Gennaro, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Abbiamo ...Tentativo di rapina a casamentre l'allenatore era impegnato col suocontro il Cadice. Mentre la partita era in corso, con sconfitta per uno a zero dei padroni di casa, dei malviventi hanno cercato di entrare ... Dalla Spagna – Brutta disavventura per Gattuso a Valencia: sventata la rapina in casa Periodo nero per Gennaro Gattuso anche fuori dal campo: mentre era impegnato a guidare il Valencia nell’ultimo match di campionato, ...Valencia, Gattuso: «Capisco la contestazione dei tifosi». Le parole dell’ex rossonero dopo la sconfitta contro il Cadice Gennaro Gattuso, allenatore del Valencia, ha parlato in conferenza stampa dopo ...