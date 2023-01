Usa troppo forti | ma l’Italia saluta la United Cup con tante sensazioni positive

Leggi su sportface

(Di domenica 8 gennaio 2023) Purl’impresa agli azzurri non è riuscita. A Sydney gli Stati Uniti hanno dominato la finale dellaCup e, come da pronostico, si sono laureati campioni della prima edizione di questa nuova competizione a squadre. Nonosil sonoro ko nell’atto conclusivo dell’evento,lascia però l’Australia con, con qualche certezza in più e con la consapevolezza di avere un futuro roseo davanti a sé. E non solo per il risultato (che sì, in fondo è quello che conta davvero) ma per ciò è successo in questo cammino durato una settimana e mezzo. Qualcuno potrà obiettare chearriva sempre in fondo ma non vince mai. D’altronde era stata sconfitta nella finale dell’Atp Cup nel 2021 contro la Russia, si era arresa al doppio decisivo al ...