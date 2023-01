Usa | la strategia di De Santis per fermare i clandestini cubani

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 8 gennaio 2023) Sos Florida: il governatore Demobilita la Guardia Nazionale per contenere la crescente ondata di migrantivia mare L’ordine esecutivo emesso ieri dopo lo sbarco di oltre 1000 balseros in 24 ore consente allo stato di “dispiegare mezzi aerei, inclusi aerei ed elicotteri della Guardia nazionale della Florida” per “rafforzare il pattugliamento marittimo della Florida, supportare le intercettazioni” in mare e “garantire la sicurezza dei migranti che cercano di raggiungere terra”, aggiunge. Gli immigrati, per lo piùma anche qualche haitiano, stanno invadendo l’arcipelago delle Florida Keys. La Colombia di Petro chiede all’amministrazione Biden il permesso di fare affari con la statale petrolifera venezuelana PDVSA Ecopetrol, la più grande azienda della Colombia, vuole un permesso simile a quello concesso alla società ...