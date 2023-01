Usa | Guerra Fredda | scarcerata una delle più note spie pro Cuba

RaiNews

Dopo la finta tregua per le festività, Mosca pianifica l’attacco di primavera e si prepara ad arruolare altri 500mila uomini. L’incognita Bielorussia. Zelensky studia un piano di pace, ma si tiene str ...Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, minuto per minuto: tutti gli aggiornamenti in diretta dell'8 gennaio 2023 ...