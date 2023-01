US Ancona-Pontedera lunedì 09 gennaio 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di domenica 8 gennaio 2023) Si chiude il ventunesimo turno di Serie C girone B con il posticipo tra l’USe il sempre più sorprendente. I dorici hanno trovato il giusto ritmo in casa, dove hanno vinto ben 5 delle ultime 6 gare subendo appena 3 gol. Manca invece continuità in trasferta, dove hanno perso più di tutti tra le squadre che InfoBetting: Scommesse Sportive e

Footballnews24.it

...30 Salernitana - Torino 15:00 Lazio - Empoli Spezia - Lecce 18:00 Sampdoria - Napoli 20:45 Milan - Roma LIGA 21:00 Atletico Madrid - Barcellona LEGA PRO 14:30Cesena - Rimini ...... Cittadella, Carpi e Alessandria in serie B,, Pisa, Cosenza, Alessandria e Reggiana in serie C) e Mattia Mustacchio (5 presenze in serie A con la Sampdoria, ex, Varese, Vicenza, Pro ... Ancona-Pontedera, il pronostico: marchigiani favoriti, OVER 2,5 rischioso ma interessante Pontedera, in vista del match di lunedì, il ds Zocchi mette la squadra in guardia: "Gli avversari hanno elementi di talento, tipo Mondonico" ...Dopo due settimane di pausa, arrivate a cavallo tra la fine del 2022 e l’inizio del nuovo anno, il campionato di Serie C si appresta finalmente a tornare, presentando, tra le altre, anche la sfida tra ...