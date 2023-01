US Ancona-Pontedera lunedì 09 gennaio 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici | diretta TV Colavitto ritrova Bianconi ma perde bomber Spagnoli | granata senza Guidi

(Di domenica 8 gennaio 2023) Si chiude il ventunesimo turno di Serie C girone B con il posticipo tra l’USe il sempre più sorprendente. I dorici hanno trovato il giusto ritmo in casa, dove hanno vinto ben 5 delle ultime 6 gare subendo appena 3 gol. Manca invece continuità in trasferta, dove hanno perso più di tutti tra le squadre che InfoBetting: Scommesse Sportive e

Infobetting

Ecco tutto quanto accaduto nei gironi A e B, a completare il turno ci sarà il posticipo del lunedì sera. Girone A Inizia col piede giusto il 2023 del Pordenone, che ribalta la ...... Olbia - Montevarchi 2 - 1, San Donato - Torres 1 - 3, Entella - Alessandria 4 - 2; Gubbio - Fermana, Imolese - Lucchese, Recanatese - Carrarese, Reggiana - Siena (live);(lunedì 9 ... US Ancona-Pontedera (lunedì 09 gennaio 2023 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, diretta TV. Colavit... Aspettando il posticipo di domani sera dell’Ancona, al Del Conero contro il Pontedera, domenica super per le marchigiane di serie C con tre vittorie su tre. Dopo l'impresa della Vis Pesaro, i successi ...ANCONA- Feste archiviate e già tempo di campionato per il girone B di Lega Pro, quello dove militano le marchigiane Ancona, Fermana, Vis Pesaro e Recanatese. Questo il programma ...