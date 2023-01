Urla fuori dal GF Vip | “Sei una zoc***a” | ecco contro chi e la reazione

Fanpage.it

... ' No dai no! Edoardo ma che cavolo ridi! Non dirglielo, no ma che sei! ' Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, le reazioni alle. Il volto di Forum è apparso quasi divertito dalle ...Una scena da arancia meccanica che è durata alcuni minuti, tra ledisperate del giovane. I rapinatori hanno ottenuto cià che volevano e sono fuggiti con il bottino mentre il giovane ha chiesto ... Clarissa Selassié urla fuori dal GFVip il suo amore per Andrea ... Pochi minuti fà delle nuova urla sono arrivate fuori dalla casa del Grande Fratello Vip contro l giovane Nicole Murgia| Ecco cosa è successo ...Fuori dalla casa del GF Vip qualcuno insulta Antonella dandole della 'donna facile': il suo fidanzato Edoardo Donnamaria ride ...