Uomini e Donne | Tina Cipollari ha fatto la sua Scelta | il pubblico è incredulo

Fanpage.it

che svolgono servizio nelle sezioni detentive senza alcuno strumento utile a garantire la loro incolumità fisica dalle continue aggressioni dei detenuti più violenti - conclude Capece -...Un volto storico diè pronto a dire sì: siamo parlando dell'opinionista più amata (e non) della tv, Tina Cipollari che, dopo il primo matrimonio storico con il padre dei suoi figli, è pronta alle seconde ... Potrebbe essere finita l'era di Armando Incarnato a Uomini e Donne: le anticipazioni È arrivato il momento di occuparsi seriamente di tutte le vittime della violenza (e dei loro figli), non solo di quelle che perdono la vita ...È il 31 luglio. Aldo, Giovanni e Giacomo partono per raggiungere le loro famiglie in vacanza in Puglia. Aldo e Giovanni sono sposati con due sorelle, Giacomo è fidanzato con la terza e il loro matrimo ...