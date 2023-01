‘Uomini e Donne’ | l’opinionista più amata pronta alle nozze | i dettagli

Leggi su dilei

(Di domenica 8 gennaio 2023) Un volto storico di Uomini e Donne è pronto a dire sì: siamo parlando delpiù(e non) della tv, Tina Cipollari che, dopo il primo matrimonio storico con il padre dei suoi figli, èsecondecon il nuovo compagno, Vincenzo Ferrara. Dalla fedelissima di Maria De Filippi non è arrivata alcuna conferma o smentita, ma secondo i bene informati l’organizzazione è già a buon punto. Tina Cipollari: l’indiscrezione Non c’è foglia che si muova a Uomini e Donne senza passare sotto il suo occhio vigile: che la si ami oppure no, è inevitabile vedere in Tina Cipollari uno dei volti più noti delle reti Mediaset, che da anni non perde quel posto in prima fila nel programma che l’ha resa celebre. E se il suo compito è ...