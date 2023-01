Uomini e Donne | Gemma Galgani rivela | “Volevo farmi suora | ero pronta a prendere i voti Sentivo la responsabilità del mio nome”

(Di domenica 8 gennaio 2023)avrebbe potuto diventare. Non è una battuta per sottolineare la sua sfortuna in amore, ma un’eventualità che, se non fosse stato per il padre della colonna di, si sarebbe con tutta probabilità concretizzata. A parlarne è la stessadalle pagine del magazine del programma di Maria De Filippi. A pesare sulla decisione di una giovanissimaè stato anche il senso diche sentiva nel portare ildi una santa:, appunto, che morta a soli 25 anni fu beatificata nel 1933 da papa Pio XI e canonizzata da papa Pio XII nel 1940. Parlando di questa decisione che aveva maturato nel proprio cuore, la dama torinese ha spiegato, come riporta ...

ilsipontino.net

Pago e Serena Enardu sono tornati insieme dopo anni di tira e molla. Adesso il cantante e la ex tronista dihanno ritrovato l' amore , e a dimostrarlo ci pensano i due innamoratissimi in vacanza tra le acque cristalline dell' Isola di Saona , come documentano le storie Instagram condivise sui ...Giovanni Vescovo è una new entry nel cast della nuova edizione di C'è posta per te . Il nuovo postino in passato era stato a. C'è posta per te, chi è il nuovo postino Giovanni Vescovo: exNew entry nel cast della nuova edizione di C'è posta per te . Si tratta dell'ex corteggiatore die ... Anticipazioni Uomini e Donne, Maria va su tutte le furie: Riccardo smentisce Gloria Nel cast di C'è posta per te c'è una new entry, un nuovo postino che in passato è stato a Uomini e Donne. Si chiama Giovanni Vescovo.Tanti cambiamenti nel parterre Over di Uomini e Donne: nel 2023 potrebbe lasciare Armando, assente alla prima registrazione del nuovo anno ...