Uomini e Donne | emergono i numerosi tradimenti di un tronista | la ex reagisce così

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 8 gennaio 2023) Sono passati ormai diversi mesi da quando Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, una delle coppie storiche nata a, si sono lasciati, ma si continua a parlare di loro. Sì, perché non solo sembra che l’exdisi sia fidanzato con la ragazza con cui avrebbe tradito Camilla, ma un’altra ragazza si è fatta avanti per raccontare che Riccardo ci avrebbe provato anche con lei. E a questo punto, non sappiamo con quante altre ragazze!gossip, Riccardo Gismondi ha tradito Camilla Mangiapelo Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo si sono lasciati perché lei ha scoperto che lui la tradiva. Ora pare lui si sia fidanzato proprio con questa ragazza del tradimento, ma non è l’unico gossip sul conto dell’ex...