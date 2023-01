“Uno dei migliori del mondo” | Milan | Pioli adesso può esultare

RomaToday

... a quanto pare non brilla significativamente più della nostra: trovatene, che funzioni in modo ...come quando noi teppistelli ci si divertiva a disegnare l'uccello con le palle sulle panchine...... con le inevitabili prese di posizione pro e contro che ne sono derivate, hanno però evidenziato che gli schieramenti sono pronti a darsi battaglia in quello che sarà, a tempo debito,... Cani si azzuffano in strada: uno dei padroni accoltella e uccide Aron. "Voglio giustizia" La polizia è alla ricerca dell’uomo che ha sparato, uccidendolo, a un rapinatore in un ristorante messicano in Texas ...Si torna in campo. Rimbalzone di Cheatham che segna da sotto. Liberi per Kravic dopo il tap-in offensivo. Uno a segno. Jantunen segna al limite dei passi. Chara prende e spara con poco ritmo ma la ...