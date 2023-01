Università di Napoli | Concorso per 75 Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 8 gennaio 2023) L’degli Studi di“Federico II” ha indetto unPubblico per selezionare 75 Figure Professionali come Ricercatore, il Personale idoneo sarà assegnato a vari settori concorsuali e Dipartimenti. Per queste Posizioni viene offerto inquadramento con contratto a tempo determinato della durata di tre anni. Bando diSono indette settantatré selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di settantacinquecon rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di tre anni, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato: Parte ...