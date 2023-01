United Cup | l’Italia perde la finale ma la formula è più bella della nuova Coppa Davis

(Di domenica 8 gennaio 2023) È finita la prima edizioneCup di tennis che si è svolta a Sydney. E hanno vinto gli Stati Uniti. Hanno sconfitto in: 4-0 in attesa dell’ultimo match ossia il doppio misto.non ha vinto nemmeno un set. Jessica Pagual ha rifilato 6-4 6-2 a Martina Trevisan. Musetti si è ritirato per problemi al braccio contro Tiafoe dopo aver perso il primo set per 6-2. C’è stato il match più equilibrato, quello tra Taylor Fritz e Matteo Berrettini che l’americano si è aggiudicato con due tie-break consecutivi. È stato il punto che ha dato la vittoria agli Usa. Poi, a punteggio acquisito, Madison Keys ha liquidato 6-3 6-2 Lucia Bronzetti. Si giocherà anche il doppio misto. È unache funziona, a nostro avviso anche televisivamente. Certamente più ...

Gli Stati Uniti trionfano nella prima edizione della "", nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023. Alla "Ken Rosewall Arena" nell'Olympic Park Tennis Centre di Sydney , battuta in finale 3 - 0 l'Italia , quinta testa ...Il video con gli highlights del match tra Matteo Berrettini e Taylor Fritz , vinto da quest'ultimo con il punteggio di 7 - 6 7 - 6 nella finale della2023. L'azzurro lotta e dà seguito alle belle prestazioni sfoggiate nel corso della settimana, arrendendosi però al più quotato americano. Per l'Italia, purtroppo, si tratta del ko decisivo ... Tennis: poker alla Grecia, Italia in finale United Cup Nemmeno Lucia Bronzetti riesce a portare all’Italia il punto della bandiera nella finale di United Cup 2023. La ventiquattrenne nata a Rimini si deve arrendere per 6-3 6-2 contro la favorita Madison K ...Grazie al successo su Matteo Berrettini per 7-6 (4), 7-6 (6), dopo 2h16' di gioco, Taylor Fritz regala agli Stati Uniti la prima edizione della United Cup di tennis, torneo misto a squadre che si è di ...