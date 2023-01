United Cup | la vittoria degli Usa | Fritz impeccabile | tie - break fatali per Berrettini

Agenzia ANSA

SYDNEY (Australia) - Gli Stati uniti si aggiudicano la primadi tennis. Gli americani hanno battuto nettamente l'Italia per 4 - 0 nel torneo a squadre che ha aperto la stagione . Nella notte italiana Martina Trevisan, nº 27 WTA, è stata battuta per 6 ...Gli Stati Uniti battono 3 - 0 l'Italia e conquistano la primadella storia. Dopo le sconfitte di Martina Trevisan e di Lorenzo Musetti, ... Tennis: poker alla Grecia, Italia in finale United Cup - Tennis Nemmeno Lucia Bronzetti riesce a portare all’Italia il punto della bandiera nella finale di United Cup 2023. La ventiquattrenne nata a Rimini si deve arrendere per 6-3 6-2 contro la favorita Madison K ...A Malaga, nei quarti di finale della Davis, aveva esultato l’Italia. A Sydney, invece, sono gli Stati Uniti a chiudere con le braccia al cielo la prima edizione della United Cup. Purtroppo per la squa ...