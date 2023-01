United Cup | Italia inesistente | Usa domina 4-0 e vince la prima edizione

Agenzia ANSA

Ci voleva un'autentica impresa per ribaltare i pronostici della vigilia . E l'impresa, stavolta, non c'è stata. Gli Stati Uniti hanno battuto 4 - 0 l'Italia nella finale della "" , nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023 (questa prima edizione mette in palio fino a 500 punti per i ranking ATP e WTA e un montepremi complessivo di 15 ...Oxford- Arsenal 2 (ore 21) Incontro valevole per i trentaduesimi di finale della FA. L'Oxford milita in League dove occupa la quindicesima posizione con 29 punti in ventiquattro partite. ... Tennis: poker alla Grecia, Italia in finale United Cup Partita senza storia quella tra Madison Keys e Lucia Bronzetti che si chiude in due set veloci: 6-3 6-2 per l’americana. La 27enne dell’Illinois si è scatenata nell’ultimo match della finale lasciando ...Gli Stati Uniti vincono la prima edizione della United Cup: l'Italia cede agli statunitensi con un secco 4-0, infortunio per Musetti ...