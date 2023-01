United Cup 2023 | Trevisan cede a Pegula e Musetti si ritira contro Tiafoe | Stati Uniti sul 2-0

(Di domenica 8 gennaio 2023) Inizia decisamente in salita la finale diCupper l’Italia, che dopo i primi due singolari si trova sotto 2-0gli. Un risultato anche preventivabile alla vigilia, ma ciò che complica ulteriormente le cose, anche dal punto di vista mentale, è un nuovo problema fisico per Lorenzo, che ha abbandonato il campo ad inizio secondo set. IL PROGRAMMA DI ITALIA-Il talento di Carrara era anche partito bene nella sua sfida, vincendo il primo game e portandosi immediatamente sullo 0-40 nel gioco successivo.rimontava e da quel momento non si guardava più indietro, imponendosi abbastanza nettamente con il punteggio di 6-2. Lorenzo si tocca più ...

Berrettini k.o. con Tsitsipas, poi Bronzetti vince e porta l'Italia in finale! Martina Trevisan resiste solo a tratti a Jessica Pegula, poi Lorenzo Musetti deve arrendersi a un infortunio alla spalla. Italia con le spalle al muro, si affida a Matteo Berrettini ...Inizia decisamente in salita la finale di United Cup 2023 per l'Italia, che dopo i primi due singolari si trova sotto 2-0 contro gli Stati Uniti.