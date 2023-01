United Cup 2023 | Italia-USA 0-2 | Lorenzo Musetti si ritira per un infortunio contro Tiafoe

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023) Non arrivano buone notizie da Sydney (Australia), sede della Finale dellaCuptrae Stati Uniti. Nella competizione per nazioni a squadre miste, gli USA guidano 2-0 per effetto delle vittorie di Jessica Pegula (n.3 WTA)Martina Trevisan (n.27 del ranking) e di Frances(n.19 ATP)(n.23 del ranking). In quest’ultimo caso, però, il ko del carrarino è stato causato da un ritiro. Il toscano non ha potuto concludere la sfidal’americano per via di un problema alla spalla destra, poco dopo aver iniziato il secondo set e perso il primo sul punteggio di 6-2. Una problematica che si era originata a metà del primo parziale nel corso del settimo game, cona ...