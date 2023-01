United Cup 2023 | Fritz supera in due tie-break Berrettini | gli Stati Uniti si aggiudicano il trofeo

Leggi su sportface

(Di domenica 8 gennaio 2023) Glivincono la prima edizione dellaCup, e lo fanno sconfiggendo in finale l’Italia dopo tre singolari. Matteolotta e gioca alla pari con, che però esce vincitore con il punteggio di 7-6(4) 7-6(6) in 2h e 17?.mette in mostra tutti gli enormi progressi fatti negli ultimi dodici mesi. Prima di servizio dominante, risposta incisiva che mette più volte in difficoltà l’azzurro. Il californiano è diventato un tennista completo, non a caso top-10 e reduce dalle ATP Finals di Torino. La squadra a stelle strisce ha dominato l’evento giocato tra Brisbane, Perth e Sydney dal primo all’ultimo incontro. Una corazzata che era la favorita per il titolo, potendo schierare quattro singolaristi top-20 e che è confermata anche sul campo. Si conclude con una ...