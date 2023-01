Una domenica tra danza e... viaggi - Cronaca - lanazione.it

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il Balletto di Torino al Torti di Bevgna, "... Fino alle stelle" in scena all'Accademia Tuoro. Debutta ...

LA NAZIONE

Il Balletto di Torino al Torti di Bevgna, "... Fino alle stelle" in scena all'Accademia Tuoro. Debutta ...La bandiera resterà esposta fino a8 maggio, Giornata Internazionale della Croce Rossa, ...ed in particolare dei dintorni di piazza delle Nazioni (nella foto uno scorcio) protestano per... Una domenica tra danza e... viaggi Carolina è uno dei personaggi più amati da bambini su Rai YoYo, il canale tematico Rai dedicato ai più piccoli. Domenica 8 gennaio, la bella e sorridente animatrice sale sul palco del Teatro Colosseo, ...E' atteso da oggi domenica 8 gennaio l'arrivo di una perturbazione che, da Nord, attraverserà gran parte della penisola, portando piogge ...