" La NASA si aspetta che la maggior parte delbruci mentre viaggia attraverso l'atmosfera, ma alcuni componenti dovrebbero sopravvivere al rientro ", ha scritto l'Agenzia in un ...a 75 anni l'ingegnere piemontese Luigi Bussolino, pioniere dell'astronautica. Laureato al ... partecipando a vari programmi italiani e internazionali, a partire dal primoitaliano per le ... Un satellite morto della NASA si sta per schiantare sulla Terra In Messico uno scontro fra due treni della metropolitana nella capitale ha provocato un morto e 57 feriti. L'incidente si è verificato lungo la linea 3 della metropolitana di Città del Messico, quando ...Un’altra terribile notizia scuote il mondo del calcio: è morto all’età di 58 anni Gianluca Vialli, l’ex calciatore e capo delegazione dell’Italia che da cinque anni combatteva con un tumore al pancrea ...