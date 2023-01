Un posto al sole | trame dal 9 al 13 gennaio 2023 | Alice rovina Nunzio

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 8 gennaio 2023) Ad Unal, per quanto concerne i prossimi episodi, terrà banco la terribile accusa dinei confronti di. Stando alledal 9 al 13, infatti, la ragazza, incalzata da Marina, che ha notato i lividi sui polsi della nipote, racconterà che lo chef l'ha aggredita. La Giordano e Roberto saranno sconvolti da quel racconto e Ferri sarà intenzionato a denunciare Cammarota. Intanto, Raffaele ed Ornella saranno in apprensione per il crescente coinvolgimento di Viola nelle vicende familiari di Damiano e Rosa. In seguito, Guido saluterà con gioia il ritorno di Michele a Napoli e cercherà di scoprire come stia andando la vita sentimentale dell'amico. Il giornalista, per tutta risposta, si dedicherà subito al suo lavoro in radio e deciderà ...