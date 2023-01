‘Un Posto al Sole’ | Samuele Cavallo | “Napoli | la mia bimba e la sua canzone”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 gennaio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiDal 2019 nel cast di ‘Unaldove veste i panni del giovane aiuto chef Samuel,ci parla della sua carriera di attore e cantante e, al contempo, del suo ruolo di padre. Il 10 gennaio infatti uscirà il suo ultimo singolo, “Cos’è un papà”, realizzato in occasione del primo compleanno di sua figlia, Isabel. Nel cast della nota soap opera di Rai3 ormai da alcuni anni. Come vivi questo ruolo e quanto Samuel è affine alla tua personalità? Io e Samuel ci accompagniamo ormai da ben quattro stagioni. Questo significa che andiamo più che d’accordo. Abbiamo molte affinità tra cui la musica, l’ironia e quei valori come l’amicizia e la capacità di amare follemente. Siamo, però, diversi sotto molti altri punti di vista. Lui vede sempre il buono in tutto, vive nei sogni, vede ...