“Un pene sopra Notre Dame” La rivelazione su Brigitte Macron

(Di domenica 8 gennaio 2023) Che l’acerba professoressafosse più in fregola di Cicciolina a scuola, lo sospettavamo. Che il nipotino – il bertuccino – il maritino, fosse quantomeno distratto, anche questo non ci era sfuggito. A questo punto, però, qualcuno trovi il modo di calmarla, la primadama di Francia. Perché il suo sta diventando un caso umano. Un caso di salute pubblica. Un grosso caso. Immane come la guglia di, la cattedrale mandata a fuoco in circostanze rimaste provvidenzialmente misteriose quattro anni fa. Dalle memorie fresche di stampa dell’ex ministro della Cultura transalpino, Roselyne Bachelot, trapela tutta l’anima dell’arzilla Brigitta, che pare le abbia mostrato un progetto che prevedeva per il tempio, una volta rifatto, un remake a forma di ceppa (“’o sai che so’ le ceppe? Aah!”). Una guglia la cui forma, rievoca l’ancor ...