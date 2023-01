Ultime Notizie – Ucraina | 007 Kiev | “Russia prepara nuovo attacco a nostre infrastrutture”

(Di domenica 8 gennaio 2023) Vadim Skibitsky, vice dell’intelligence militare, al Corriere della Sera: “Ci potrebbe essere unraid già oggi o domani” “Ci potrebbe essere unraid già oggi o domani. Le temperature stanno scendendo. Ed è qualche giorno che i russi non attaccano le”. Ad affermarlo è Vadim Skibitsky, vice dell’intelligence militare, in un’intervista al Corriere della Sera. I russi potrebbero attaccare diappena finita la cosiddetta “tregua” unilaterale? “Sì ce lo aspettiamo ovviamente. Sappiamo molto bene cosa siano i loro cessate il fuoco, era così anche nel 2014. Non significano nulla. Non escludiamo che ci sarà unalla fine di questa vacanza”, dice Skibitsky. Adnkronos, ...

