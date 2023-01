Ultime Notizie Roma del 08-01-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo in Ucraina dura la tregua unilaterale per il Natale ortodosso è terminata il complete ripreso con lo stesso di quelle di prima anche se secondo Chi è per non si è mai interrotto così le sirene di allarme antiaereo hanno suonato nelle regioni mitili sono alla periferia di zaporizhia in tanti film all’UCI Di Nunzio non ride missilistico dell’esercito ucraino nella regione del Donetsk avrebbero danneggiato 200 li termoelettriche mentre un’esplosione addentrato un tratto di un lotto programmate Repubblica Popolare di lugansk inizio gli hanno colpito una centrale lo stop dell’approvvigionamento per 13000 utenze andiamo in Germania un cittadino iraniano di 32 anni è stato arrestato 97 del paese con l’accusa di preparare attentati terroristici di matrice islamica Usando anche tossina e ...