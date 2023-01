Ultime Notizie Roma del 08-01-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buona domenica 8 gennaio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno in primo piano l’artiglieria Ucraina colpita danneggiato anche una seconda centrale elettrica nella regione del Donetsk occupata dai russi secondo quanto scrivono vari media internazionali fra cui è venuto il Guardian che ci danno le autorità filorusse Luca inutili dicono le fonti alla tassa sono stati sparati da un lanciatore multiplo in dotazione alle forze di Kiev il nemico Russo ha sparato durante la notte bombe a grappolo alla periferia di zaporizhia Ha detto il capo dell’amministrazione militare regionale andiamo in Germania un cittadino iraniano di 32 anni è stato arrestato nel Ovest del paese con la scusa di preparare attentati terroristici di matrice islamica Usando anche tossina e letali comincia numeri ci ha trovati nella sua abitazione prendere un noto la ...