Ultime Notizie Roma del 08-01-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 gennaio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco vita in studio il ministro degli Esteri italiani non vede Aperture da parte rossa verso negoziato e temi che la guerra in Ucraina sia destinata tempi lunghi purtroppo è così non ci sono buonein arrivo anche la tregua di Putin è fatta fine interni e in modo unilaterale dice il ministro degli Esteri in un’intervista al Corriere della Sera Bisogna continuare a lavorare per la pace ma tutti questi segnali non autorizzano essere ottimisti ci sono alcuni attori internazionali come Cina Turchia Stati Uniti che potrebbero fare la differenza a livello diplomatico e infatti Dress Chi torna sugli scambi di accuse durante il fuoco delle Natale ortodosso la tregua Lustra falsa si potrà essere pace solo quando gli invasori saranno respinti ha detto e sono ripresi i ...