Ultime Notizie – Papa Francesco battezza 13 bambini “Preghiamo per mamme ucraine e russe”

(Di domenica 8 gennaio 2023) “Cari genitori, grazie di aver portato qui i vostri figli, di averli fatti entrare in Chiesa. E questa è una giornata buona, perché non dimentichiamo quando siamo statiti. È come un compleanno, perché il Battesimo ci fa rinascere alla vita cristiana. Per questo vi consiglio di insegnare ai vostri figli la data del Battesimo, come un nuovo compleanno: che tutti gli anni ricordino e ringrazino Dio per questa grazia di essere diventati cristiani. Questo è un compito che vi consiglio di fare”. Lo ha dettoche questa mattina ha presieduto nella Cappella Sistina la messa nel corso della quale ha amministrato il Sacramento del Battesimo a 13. “Questiche voi portate adesso incominciano una strada, ma è a voi e ai padrini che spetta di aiutarli ad andare avanti su ...