Ultime Notizie – Migranti | Ferro | “Navi in città Pd? Porti del Sud al collasso”

(Di domenica 8 gennaio 2023)didirottate verso idelleguidate dal Pd? “Non c’è assolutamente alcuna scelta di natura politica da parte del governo”, dice, interpellata dall’Adnkronos, la sottosegretaria al ministero dell’Interno ed esponente di Fratelli d’Italia, Wanda, in merito alle indiscrezioni secondo cui il governo starebbe pianificando di far sbarcare ineidellegovernate dal centrosinistra: ieri per esempio, fa notare il quotidiano ‘La Repubblica’, è toccato ad Ancona, amministrata dalla sindaca Pd Valeria Mancinelli. Ma per la sottosegretariail piano del Viminale è legato alla situazione critica deidel Mezzogiorno, da anni alle prese con i continui sbarchi. “I ...

Corriere della Sera

... : Ponzano, Treviso capi moda da amare per sempre >>> LEGGI L'OFFERTA StraNotizie.it è stato selezionato dal servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre...Il popolare ed affidabile sito spiega che levoci di corridoio suggeriscono che iPhone 15 Pro e 15 Pro Max avranno sei funzionalità esclusive che non saranno disponibili su iPhone 15 ed iPhone ... Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra | Mosca: «A Kramatorsk uccisi oltre 600 soldati ucraini» Con quelli di ieri sono 24 i gol subiti fin qui dall'Inter in Serie A. Eguagliate le peggiori difese degli ultimi 25 anni, come quelle della stagione 04/05 e 14/15 (anche in quel caso 24 ...Nella diciassettesima giornata di Serie A, la Lazio torna a giocare in casa dopo due trasferte consecutive, entrambe perse contro Juventus e Lecce, cercando il riscatto contro l’Empoli per ...