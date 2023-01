Ultime Notizie – Lazio-Empoli 2-2 | pareggio toscano al fotofinish

Leggi su informazioneriservata.eu

Clamoroso finale allo stadio Olimpico. Ladi Maurizio Sarri non riesce a tornare al successo e dopo il ko con il Lecce rimedia solo il pari 2-2 con l'. I biancocelesti dopo aver sostanzialmente comandato tutta la sfida, con le due reti di Felipe Anderson al 2? e di Zaccagni al 54?, ha subito all'83' il gol di Caputo e nel finale è stata raggiunta da Marin al 94?. I biancocelesti con questo pari salgono a 31 punti, mentre la squadra di Zanetti si porta a 19 punti.