Ultime Notizie – Ita | Lufthansa scopre le carte | attesa per offerta

(Di domenica 8 gennaio 2023) Per l’arrivo dell’dipotrebbe essere una questione, se non di ore, comunque di pochi giorni. Dal colosso tedesco è atteso come imminente il passo che dovrebbe segnare la svolta per il futuro di Ita Airways. Secondo fonti del settore, una possibile deadline dovrebbe cadere a ridosso di metà mese, quindi la prossima settimana. La strada dell’operazione di privatizzazione della compagnia italiana è tracciata dal dpcm pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio scorso e le nuove regole del gioco spianano la strada all’ingresso di, da sempre interessata al mercato italiano e alle vicende della sua più grande aviolinea. Il dossier continua, comunque, a richiamare l’attenzione di altre compagnie, come nel caso di Delta Airlines, che, anche nel precedente tentativo di privatizzazione, tra il 2018 e il 2019, ...

Corriere della Sera

...e la depressione Quando esce Ginny & Georgia 3 Ovviamente è ancora molto presto per avere... E questo ha portato 'ledue persone sulla Terra che ti aspetteresti a stare insieme [a] ...Prezzi alle stelle per i carburanti , e la risalita sembra non volersi fermare. Ieri in alcune zone d'Italia e in autostrada il diesel è schizzato fino a sfiorare i 2,50 euro al litro , scatenando la ... Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra | Mosca accusa: Kiev bombarda Donetsk, danneggiate due centrali... Mikaela Shiffrin domina sulla pista Podkoren e si aggiudica il gigante di Kranjska Gora. Dopo il filotto di Semmering e Zagabria ieri la statunitense era apparso un po’ sottotono. Oggi si è ripresa il ...Continua a viaggiare a vele spiegate il Savio, che infila l'undicesima vittoria consecutiva superando anche il Colleferro per 2-0. Stesso risultato per la Lodigiani, con Costantini che contro l'Atleti ...